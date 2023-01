Behörden in der EU sowie in den Ländern müssten ihre Überwachung der systemischen Gefahren verbessern, die vom Gewerbeimmobilien-Markt ausgingen, teilte der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) am Mittwoch mit. Die Anfälligkeiten unterschieden sich von Land zu Land. EU-Behörden und nationale Behörden müssten sicherstellen, dass die Finanzierungspraktiken in der Branche solide und die Finanzinstitute robust seien. Laut ESRB deckt die Bewertung der Schwachstellen in dem Sektor vor allem Entwicklungen bis Mitte 2022 ab. Einbezogen waren alle EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.