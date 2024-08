Nach einer vorläufigen Entscheidung der Behörde im Juli sollten es 20,8 Prozent zusätzlich zum bisherigen Standardsatz von zehn Prozent sein. Der höchste Strafzoll auf Elektroauto-Einfuhren aus China beträgt jetzt 36,3 Prozent nach 37,6 Prozent, wie die Kommission am Dienstag mitteilte. Die von der Regierung in Peking scharf kritisierten Zölle sollen unfaire Wettbewerbsvorteile durch Subventionen für in China produzierte Elektroautos ausgleichen.