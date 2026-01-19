Die Drohungen stellen ⁠auch die Handelsabkommen in Frage, welche die USA im Mai mit Grossbritannien und ‌im Juli mit der EU geschlossen hatten. Das Europäische Parlament wird seine Arbeit an dem Abkommen mit den USA voraussichtlich aussetzen. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion, Manfred Weber, sagte am Samstag, eine ‍Ratifizierung sei derzeit nicht möglich. Der CDU-Abgeordnete Jürgen Hardt brachte gegenüber der «Bild»-Zeitung als letztes Mittel einen Boykott der Fussball-Weltmeisterschaft ins Gespräch, die die USA in diesem Jahr ausrichten. Dies könne «Präsident Trump in der Grönland-Frage zur Vernunft bringen».