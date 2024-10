Ein hochrangiger EU-Vertreter sagte, die zusätzlichen Zölle seien am Dienstag formell genehmigt worden. Sie sollten im Laufe des Tages oder am Mittwoch im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden und am darauffolgenden Tag in Kraft treten. Vorgesehen sind zusätzliche Einfuhrzölle auf in China hergestellte E-Autos von bis zu 35,3 Prozent. Betroffen sind auch deutsche Autobauer - BMW baut den elektrischen Mini in China und importiert ihn in die EU, Volkswagen das Modell Cupra Tavascan.