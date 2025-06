Brüssel hatte im Juni 2023 einen Gesetzesvorschlag zur Einführung eines digitalen Euros, also einer Cyber-Zentralbankwährung, vorgelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht diese Initiative als Reaktion auf die Bemühungen des US-Präsidenten Donald Trump, Stablecoins zu fördern. EZB-Chefin Christine Lagarde appellierte jüngst an das Europaparlament, den Weg für eine mögliche Einführung des digitalen Euro zu ebnen. Ein Rechtsrahmen dafür sollte rasch geschaffen werden. Sie bezeichnete das Projekt als Schlüssel zur finanziellen Autonomie Europas. Nach ihrer Einschätzung bergen privat ausgegebene Stablecoins «Risiken für die Geldpolitik und die Finanzstabilität», da sie Einlagen von Banken abziehen könnten und den an den Basiswert gekoppelten Kurs nicht immer hielten.