China sei der Profiteur eines anhaltenden Handelskrieges zwischen den USA und ihren Verbündeten, so die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas. «Wer sich ins Fäustchen lacht oder sich das Ganze von der Seite betrachtet, ist China», sagte die Spitzendiplomatin am Donnerstag im Interview mit Bloomberg TV am Rande des G7-Treffens in Kanada. Das Land «profitiert wirklich davon, dass die USA einen Handelskrieg mit Europa führen».