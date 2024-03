Die Mitgliedstaaten der EU erteilten am Dienstag der Europäischen Kommission ein Mandat für Verhandlungen über mögliche neue Vereinbarungen. Sie sollen der Schweiz unter anderem eine Teilnahme an EU-Förderprogrammen ermöglichen. Die Gespräche sollen bereits in den nächsten Tagen beginnen, hiess es in einer Mitteilung der EU-Staaten. Die Schweiz hatte sich bereits vergangene Woche für einen solchen Schritt ausgesprochen.