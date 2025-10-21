Die Unterzeichnung des EU-Programmabkommens (EUPA) soll am 10. November in Bern erfolgen, wie der Rat der Europäischen Union (EU) am Dienstag mitteilte. Das EUPA regelt die Teilnahme der Schweiz an Programmen wie dem Forschungsprogramm Horizon Europe, dem Austausch- und Bildungsprogramm Erasmus plus, Digital Europe, Euratom oder am internationalen Kernfusionsreaktor Iter.