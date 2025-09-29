2023 hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament darauf geeinigt, mit Milliardeninvestitionen den Ausbau der Mikrochipindustrie in der EU voranzutreiben. Ein wichtiges Projekt, das zu den Zielen des Vorhabens beitragen sollte, ist aber jüngst gescheitert: Intel hatte im Juli den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg endgültig abgesagt. Die frühere Bundesregierung wollte knapp zehn Milliarden Euro an staatlicher Förderung beisteuern.