Frankreichs Finanzminister Roland Lescure hob hervor, das demokratische Verfahren müsse eingehalten werden. «Wir haben eine Vereinbarung, und diese Vereinbarung wird derzeit ausgehandelt. Sie wird zudem vom ‌Europäischen Parlament demokratisch geprüft.» Alle Seiten hielten sie hoffentlich ein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte vor dem Finanzministertreffen: «Wir wollen keine Eskalation.» Europa sei vorbereitet und müsse geschlossen sein. Ziel sei es, einen gemeinsamen Weg mit den USA zu gehen. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte dem TV-Sender CNBC, er ​habe Vertretern ​von EU und Deutschland am Wochenende das Vorgehen Trumps erklärt und sie ⁠an die Einhaltung ihrer Zusagen erinnert. Der Präsident werde weiter handeln.