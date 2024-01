Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Samstag mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. In dem Gespräch habe Netanjahu deutlich gemacht, dass Israel die Kontrolle über die Sicherheit des Gazastreifens übernehmen müsse, teilte das Büro des Regierungschefs im Anschluss mit. Nur so könne garantiert werden, dass von dem Küstengebiet künftig keine Gefahr mehr für Israel ausgehe. Dies stehe der Forderung nach einer Souveränität der Palästinenser entgegen. EU-Chefdiplomat Borrell betonte indes: «Von nun an werde ich nicht mehr über den Friedensprozess sprechen, sondern ich will eine Zwei-Staaten-Lösung.»