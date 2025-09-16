Zudem wies Krichbaum darauf hin, dass es aus deutscher Sicht vor einer neuerlichen EU-Erweiterung auch interne Reformen geben muss - zum Beispiel, um das Veto-Recht von Mitgliedstaaten bei bestimmten Entscheidungen abzuschaffen. «Das muss Hand in Hand gehen, weil sonst tatsächlich irgendwann einmal der Zustand eintritt, dass die Europäische Union an Handlungsfähigkeit sehr, sehr stark eingeschränkt wäre», sagte Krichbaum.