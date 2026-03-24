Das Abkommen spiegelt die Bemühungen der EU wider, ihre Exportmärkte zu diversifizieren und die Abhängigkeit von China zu verringern. Peking ‌hatte zuletzt Exportkontrollen für einige wichtige Rohstoffe verhängt. Die Vereinbarung zur Abschaffung von Zöllen auf kritische Mineralien aus Australien sei entscheidend für die Diversifizierung der ​Lieferketten weg von China, sagte von der Leyen. Die ​EU-Kommission erwartet, dass die Gesamtexporte nach ​Australien innerhalb der nächsten zehn Jahre um bis zu 33 Prozent steigen könnten. Im ‌Dienstleistungssektor erhält die EU erweiterten Zugang für Telekommunikation und Finanzdienstleistungen. Australische Zölle auf Wein, Sekt, Obst, Gemüse und Schokolade entfallen sofort, auf Käse ​über ​drei Jahre. Für Rindfleisch öffnet die ⁠EU zwei Zollkontingente mit insgesamt 30'600 Tonnen.