Die Vereinbarung sei «ein grosser Schritt voran in dieser Partnerschaft», sagte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der bei einem Besuch von Indonesiens Staatschef Prabowo Subianto am Sonntag in Brüssel. Beide Seiten hatten fast zehn Jahre lang über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Prabowo sprach von einem «Durchbruch» in Brüssel.