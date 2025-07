Die EU und Japan wollen enger zusammenarbeiten, um unlautere Handelspraktiken und wirtschaftlichen Druck gegen ihre Länder abzuwehren. Das erklärte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Tokio nach dem EU-Japan-Gipfel, an dem auch Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba teilnahm.