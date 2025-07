Fristverschiebung mit Fragezeichen

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump die Frist für neue Zölle von diesem Mittwoch (9. Juli) auf den 1. August verschoben. Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Nur wenige Stunden später säte er allerdings schon wieder Zweifel. Auf die Frage, ob die Frist zum 1. August verbindlich sei, sagte er in Anwesenheit von Journalisten am Montagabend (Ortszeit): «Ich würde sagen verbindlich, aber nicht zu 100 Prozent.» Was genau die neue Frist für die EU bedeutet, war zunächst unklar.