Trump verkauft den US-Bürgern seine Zollstreit-Politik unter anderem mit dem Argument, dass Ausländer die Zeche zahlen sollten, die lange von den USA profitiert hätten. Aber am Ende werden Importprodukte in den USA für US-Bürger teurer, was etwa die EU Trump bisher vergeblich klarzumachen versucht. Er begründet das Vorgehen damit, dass höhere Zölle für Importe auch die US-Industrie schützen und wieder wettbewerbsfähig machen könnten. Daran zweifeln Ökonomen, weil viele Produkte in einer globalen Arbeitsteilung in anderen Teilen der Welt besser und vor allem billiger hergestellt werden können. Eine geschützte US-Industrie würde ebenfalls im Vergleich zu Importen teurere Produkte für US-Verbraucher liefern.