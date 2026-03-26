Im EP ​gab es 417 Ja-Stimmen, 154 Nein-Stimmen und 71 Enthaltungen. Das Gesetz zur Umsetzung des Handelsabkommens ist aber mit Sicherheitsvorkehrungen für den Fall versehen, dass die US-Regierung ihre Zusagen aus dem vergangenen Jahr nicht einhalten sollte. Künftig sollen US-Waren zollfrei auf den EU-Binnenmarkt kommen, ‌Agrarprodukte zudem leichter eingeführt werden. Im Gegenzug soll für die Einfuhr von EU-Gütern in die USA ein 15-prozentiger Zollsatz erhoben werden. Allerdings gelten für Stahl- und Aluminiumprodukte immer noch deutlich höhere ​Sätze.