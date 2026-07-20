Der chinesische Onlinehändler soll wegen des Verkaufs ‌gefälschter, ⁠gefährlicher und illegaler Waren 550 Millionen Euro zahlen, teilte die EU-Kommission ⁠am Montag mit. Die Tochter des Konzerns Alibaba müsse zudem bis zum ‌20. Oktober Schritte vorschlagen, um die Verstösse ‌gegen europäisches Recht abzustellen. Ansonsten ​drohten zusätzliche Strafen. AliExpress kritisierte die Strafe als überzogen. Sie lasse die bereits umgesetzten Verbesserungen ausser Acht.