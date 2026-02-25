Mehrere Hersteller, darunter die Schweizer Firmen Nestlé und Hochdorf, wie auch die französischen Konzerne Danone und Lactalis, riefen seit Dezember vorsorglich Säuglingsnahrung in mehr als 60 Ländern zurück. Sieben europäische Staaten und die Schweiz meldeten mögliche Krankheitsfälle bei Babys mit Magen-Darm-Symptomen nach dem Verzehr entsprechender Produkte.