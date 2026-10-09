Die EU-Kommission will voraussichtlich bis zum 16. November ‌über ⁠die Übernahmepläne der italienischen Grossbank UniCredit für ⁠die Commerzbank entscheiden. Dies ging aus einer Mitteilung ‌der Behörde am Freitag ‌hervor. Das Geldhaus ​hatte die Pläne bei den EU-Wettbewerbshütern zur Prüfung angemeldet.

Die EU-Wettbewerbshüter nehmen diese nun unter die Lupe. Das Bundeskartellamt hatte ‌bereits im vergangenen Jahr erklärt, dass es sich nicht gegen die Übernahme stellen ​würde. «Wir sehen da (..) in ​wettbewerblicher Hinsicht keine Probleme», ​hatte Kartellamtschef Andreas Mundt gesagt.

UniCredit bemüht sich ‌seit mehr als zwei Jahren um die Commerzbank und hat sich trotz des ​Widerstands ​aus Deutschland einen ⁠Anteil von fast 50 ​Prozent an dem ⁠Frankfurter Institut gesichert. Inzwischen führen die ‌beiden Grossbanken Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss.

(Reuters)