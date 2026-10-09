Die EU-Wettbewerbshüter nehmen diese nun unter die Lupe. Das Bundeskartellamt hatte ‌bereits im vergangenen Jahr erklärt, dass es sich nicht gegen die Übernahme stellen ​würde. «Wir sehen da (..) in ​wettbewerblicher Hinsicht keine Probleme», ​hatte Kartellamtschef Andreas Mundt gesagt.