Der Bund als ​zweitgrösster ​Commerzbank–Aktionär hatte dem Übernahmevorstoss ⁠der italienischen UniCredit am Dienstag erneut eine ​Absage erteilt. Die ⁠Deutsche Finanzagentur, die die Beteiligung von zwölf Prozent an ‌der Commerzbank für den Bund verwaltet, nannte zur Begründung finanzielle Gründe und machte zudem deutlich, dass ‌der Regierung das aggressive Vorgehen der Italiener ​missfalle. (Bericht von Foo Yun Chee, geschrieben von Jörn Poltz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ‌an unsere Redaktion ​unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)