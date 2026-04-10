Als sehr grosse gilt, wer mehr als ​45 Millionen monatlich aktive ​Nutzer in ​der EU hat. OpenAI überschreitet diese Grenze ‌dem Bericht zufolge deutlich. Das «Handelsblatt» zitierte ein Sprecher der ​EU-Kommission, ​wonach die vorliegenden ⁠Nutzerdaten derzeit geprüft ​würden. OpenAI wollte sich ⁠auf Anfrage der Zeitung ‌nicht zu dem Vorgang äussern.