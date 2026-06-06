Eine Mehrheit der 27 Mitgliedstaaten stimmte im Juni 2025 für eine weniger grosszügige Entschädigung. Doch im Januar 2026 lehnte das Europäische Parlament dies mit grosser Mehrheit ab und sprach sich sogar dafür aus, «die Rechte der Fahrgäste zu stärken». Es muss also ein Kompromiss gefunden werden.