Zudem sollten Subventionen bei Importen in diesem Sektor geprüft werden, wie aus einem Entwurf eines Massnahmenpakets hervorgeht, in den die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt. Die EU-Kommission will das Paket in der kommenden Woche vorstellen. Ziel wäre es, den einheimischen Herstellern einen leichteren Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Die EU und die Europäische Investitionsbank könnten in diesem Jahr ein Programm zur Absicherung der Kreditrisiken von Banken gegenüber Lieferanten der Windenergie-Branche einleiten.