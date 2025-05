China will näher an EU heranrücken

In die Lücke, die Trump mit seinem Vorgehen gegen langjährige Partner der USA reisst, will China vorstossen. Ein Sprecher des Aussenministeriums in Peking sagte am Dienstag, die Volksrepublik würde Besuche von EU-Ratspräsident Antonio Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur gegebenen Zeit begrüssen. Es werde noch in diesem Jahr hochrangige Gespräche mit der EU geben - zu den Themen Wirtschaft und Handel, grünen Technologien und der Digitalisierung.