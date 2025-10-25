China hatte am 9. Oktober Ausfuhrbeschränkungen für Seltene Erden und Batteriematerialien verhängt. Dies hat von der Leyen zufolge enorme Auswirkungen auf die europäische Industrie, etwa in den Bereichen Automobil, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie bei KI-Chips und Rechenzentren. «Wenn man bedenkt, dass über 90 Prozent unseres Verbrauchs an Seltenerdmagneten aus Importen aus China stammen, sieht man die Risiken für Europa und seine strategisch wichtigsten Industriesektoren.»