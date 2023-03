Der gemeinsame Einkauf ist für die EU ein neues Instrument zur Senkung der Energiekosten, die seit dem Einmarsch Moskaus in der Ukraine in lichte Höhen gestiegen sind. Auch wenn Gas- und Strompreise jetzt nur noch einen Bruchteil der Rekordwerte von letztem August ausmachen, sind sie immer noch weit höher als vor dem Krieg, treiben die Inflation an und belasten die Wettbewerbsfähigkeit Europas.