Die Pläne befänden sich noch in ​einem frühen Stadium, so ​der «FT»-Bericht weiter. Sie sollen demnach am 29. Mai in der EU-Kommission ‌beraten werden. Sollte es dort Zustimmung geben, könnten die Staats- und Regierungschefs der EU den Vorschlag bei einem ​Gipfel ​Ende Juni absegnen. ⁠Die EU-Kommission war für eine Stellungnahme ​zunächst nicht zu ⁠erreichen. Im vergangenen Jahr hatte es Probleme bei ‌der Produktion in einigen europäischen Autowerken gegeben, nachdem die Regierung in Peking den Export von Seltenerdmagneten ‌und anderen Bauteilen eingeschränkt hatte.