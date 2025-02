Das Sanktionspaket würde es europäischen Käufern erlauben, 275'000 Tonnen des russischen Metalls im Rahmen eines Quotensystems für ein Jahr zu importieren, bevor ein vollständiges Verbot in Kraft tritt, heisst es in einem Dokument, das der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegt. Die Importquoten würden von den Mitgliedsstaaten und der EU-Exekutive verwaltet, heisst es in dem Dokument weiter. Die Pläne müssten von allen Mitgliedstaaten unterstützt werden und könnten sich noch ändern, bevor sie den Mitgliedern formell vorgeschlagen würden, so die Personen, die anonym bleiben wollten.