Bislang wurden Anti-Geldwäsche-Regeln in den einzelnen EU-Staaten unterschiedlich angewendet. Beispielsweise gilt Deutschland als Geldwäscheparadies, was Finanzminister Christian Lindner mit einer neuen Behörde in Deutschland ändern möchte. Vertreter der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments einigten sich nun zudem auf ein neues Regelwerk. Es soll den 27 EU-Staaten einheitliche Vorgaben machen. Auch auf EU-Ebene ist eine neue Anti-Geldwäsche-Behörde geplant, abgekürzt AMLA. Über den Sitz ist noch nicht entschieden. Deutschland hat dafür Frankfurt am Main ins Rennen geschickt. Als Konkurrenten gelten unter anderem Rom, Luxemburg und Madrid. Die neuen EU-Vorgaben geben AMLA Eingriffsmöglichkeiten, wenn es Defizite in einzelnen EU-Staaten gibt.