Das Europäische Parlament und der EU-Rat erzielten dazu im ‌Zuge einer Reform des EU-Zollkodex ‌eine informelle Einigung, wie ​sie am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Die Massnahme soll den Verkauf billiger und potenziell unsicherer chinesischer Waren über solche Plattformen eindämmen. Bei systematischer ‌und wiederholter Nichteinhaltung sollen Strafen von bis zu sechs Prozent der jährlichen Einfuhren und die Sperrung ​von Online-Verkaufsplattformen möglich sein.