Folgen für Schweiz

Obwohl die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, wären wohl auch wir betroffen. Denn die Verordnung gilt für alle Unternehmen, die ihre Dienste in der EU anbieten. Würde Whatsapp die Scanning-Software EU-weit einbauen, würde sie auch auf Schweizer Handys landen. Martin Steiger, Anwalt für IT-Recht, sieht eine gefährliche Dynamik: «Neue Überwachungsmöglichkeiten im Ausland wecken erfahrungsgemäss Begehrlichkeiten bei den Behörden in der Schweiz», sagte er 2024 zu Blick, als die Chatkontrolle das letzte Mal Thema war. Früher oder später würden diese Möglichkeiten auch hierzulande eingeführt, so seine Befürchtung.