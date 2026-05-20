Frankreich hat ⁠die Diversifizierung der Bezugsquellen für kritische Rohstoffe zu einem Schwerpunkt ‌seiner G7-Präsidentschaft erklärt. Parallel dazu führt der Block Gespräche über die Einrichtung eines ständigen Sekretariats, um sicherzustellen, dass die ‌begonnene Arbeit auch über den turnusmässigen Wechsel der ​Präsidentschaften hinaus fortgeführt wird.