In einem am Dienstag veröffentlichten Dokument erklärte die EU-Kommission, es würden ausreichende Hinweise auf staatliche Subventionen für chinesische E-Kfz vorliegen. Deswegen sei geplant, mit Erfassung dieser Importe durch den Zoll zu beginnen. Dann könnten die jetzt registrierte Einfuhren nachträglich mit Zöllen belegt werden, falls die noch laufende Untersuchung ergeben sollte, europäische Hersteller hätten wegen der Zuschüsse des Staates an chinesische Konkurrenten einen unvertretbaren Wettbewerbsvorteil.