«Wir hoffen zumindest auf eine europäische Regelung», sagte ein Sprecher von Familienministerin ‌Karin Prien (CDU) in Berlin. «Das wäre natürlich am besten.» Prien habe selbst einen ähnlichen Vorschlag gemacht. «Das ist jetzt in der Klärung.» Wenn es keine EU-Regelung gebe, sei Prien offen für eine nationale Lösung. Zunächst werde aber sehr genau beobachtet, was auf europäischer ​Ebene besprochen werde. Neben einer Altersgrenze von 13 Jahren hatte Prien sich zuletzt auch ​für eine wirksame Altersüberprüfung und abgestufte Schutzvorkehrungen für Jugendliche bis 18 Jahren ausgesprochen.