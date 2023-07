Zu diesem Schluss kommt das Observatorium zum Freizügigkeitsabkommen mit der EU von Bund und Sozialpartnern in einem am Dienstag vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) veröffentlichten Bericht. Die Bevölkerung wuchs demnach seit 2002 jährlich um 0,9 Prozent und damit stärker als in anderen europäischen Ländern.