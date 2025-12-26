Auf der Importseite entfaltet die Aufwertung aber auch positive Effekte. Rohstoffe, Energie und Vorleistungen, die in Dollar oder anderen ​Währungen abgerechnet werden, verbilligen sich. «Das senkt die Kostenbasis der Industrie und wirkt inflationsdämpfend», sagte Jandura. «Diese Entlastung kommt jedoch nur begrenzt an, denn was der Wechselkurs spart, holen Zölle, Transportkosten und hohe Energiepreise schnell wieder zurück.» Insgesamt bleibe der ‌starke Euro damit ein zweischneidiges Schwert, dessen Vorteile die strukturellen Nachteile des ⁠Standorts nicht kompensieren könnten.