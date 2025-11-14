Die Aufwertung des Franken stellt die SNB aber unter Druck. Sie will die Schweizer Währung nicht zu stark aufwerten lassen, damit die Exportwirtschaft nicht übermässig leidet. Experten sehen Eurokurse zwischen 0,90 bis 0,92 als Band an, in welchem die SNB an den Devisenmärkten intervenieren wird. Und eher bei 92 als bei 90 Rappen.