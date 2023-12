Der Franken hat gegenüber allen wichtigen Währungen in den letzten zwei Wochen erneut an Wert hinzugewonnen, obwohl die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten abgenommen haben und dies eigentlich gegen eine unmittelbare Frankenaufwertung gesprochen hatte. Am Donnerstag notierte die Gemeinschaftswährung im amerikanischen Devisenhandel auf tiefsten erreichten Schlusskurs von 0,9408 Franken pro Euro. Zwar wurden am 15. Januar 2015 mit der Aufhebung der Untergrenze vereinzelt tiefere Kurs bezahlt, aber von einem geordneten Handel konnte in den frühen Morgenstunden vor Start der europäischen Devisenmärkte am selben Tag nicht gesprochen werden. Die cash-Datenbank zeigt einen bezahlten Tiefstkurs von 0,8425 am 15. Januar 2015, die Datenbank von Bloomberg einen Preis von 0,85 Franken.