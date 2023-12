«Derzeit beträgt der Unterschied zwischen den kurzfristigen Zinssätzen in der Euro-Zone und in der Schweiz etwa 225 Basispunkte, aber die Märkte erwarten, dass dieser Unterschied in den kommenden zwölf Monaten auf etwa 150 Basispunkte schrumpfen wird», sagte UBS-Ökonom UBS Alessandro Bee. «Das macht den Euro gegenüber dem Schweizer Franken weniger attraktiv.»