Auch zum Franken verlor der Euro klar an Terrain, wobei der Euro zum Franken erstmals seit Ende Oktober wieder unter die Marke von 0,95 gefallen ist. Am frühen Abend notierte das Paar bei 0,9477 nach 0,9539 noch am Morgen. Der Dollar blieb zum Franken entsprechend mit 0,8737 nach 0,8745 am Morgen relativ stabil.