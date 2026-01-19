Vujcic steht in seiner ‌dritten Amtszeit an der Spitze der kroatischen Notenbank. Der ‍studierte Ökonom steuerte sein Land 2023 als 20. Mitglied in die Euro-Zone - gefolgt von Bulgarien - und war 2013 ​massgeblich an den Verhandlungen zum EU-Beitritt beteiligt. Geldpolitisch gilt der ehemalige Universitätsprofessor als moderater Falke. Er warnte zuletzt beharrlich vor anhaltenden Inflationsrisiken und mahnte zur Vorsicht bei Zinssenkungen. Er übernimmt das ‌Amt als Stellvertreter von Christine Lagarde in einer vergleichsweise ruhigen ⁠Phase, in der die Inflation nahe dem Zielwert ‌liegt und Zinsänderungen derzeit nicht auf der Tagesordnung stehen.