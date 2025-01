So geht das Euro/Franken-Paar am zu 0,9420 um, nachdem es am frühen Morgen noch bei 0,9409 gehandelt wurde. Auch zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,0316 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,0306. Dagegen tritt das Dollar/Franken-Paar bei einem Kurs von 0,9133 in etwa auf der Stelle.