Derweil hält sich der Euro gegenüber dem US-Dollar bei einem Stand von 1,1012 weiterhin stabil über der Marke von 1,10 Dollar. Am Vortag war das Paar - ausgelöst durch eine Dollar-Schwäche - auf ein Jahreshoch gestiegen. Auslöser für die Schwäche des Greenbacks sind die Teuerungsdaten in dieser Woche, die eine Abschwächung zeigten. Dies hat an den Finanzmärkten Spekulation auf eine deutliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed um 0,50 Prozentpunkte im September verstärkt.