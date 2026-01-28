Ein starker Euro verbilligt die Einfuhr von Waren in den Währungsraum und kann so ⁠den Preisauftrieb bremsen. Dies erschwert es der EZB, ihr Inflationsziel von zwei Prozent ‌zu erreichen. Mit Blick auf die EZB-Zinsentscheidung in der kommenden Woche sagte EZB-Ratsmitglied Kocher, es gebe keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Änderung. Er betonte jedoch, wie wichtig es sei, sich angesichts ‍der Unsicherheit «alle Optionen offenzuhalten». Trotz der Bedenken wegen des Wechselkurses zeigte sich Kocher «vorsichtig optimistisch» für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr. Die Konjunktur in der Euro-Zone habe sich widerstandsfähiger als erwartet gezeigt.