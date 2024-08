Zur Schweizer Währung gab der Euro am Freitagmorgen nach und kämpfte um die 0,94er-Marke. Mit 0,9405 Franken war der Euro weniger wert als am Vorabend (0,9418 Franken). Auch der Dollar verbilligte sich auf 0,8710 Franken nach 0,8730 Franken am Donnerstagabend.