«Ich möchte nicht schwer fassbar wirken, aber die Unsicherheit ist so hoch, dass alles passieren kann», sagte Cipollone. Es sei wichtig die Idee eines Vorgehens von Sitzung zu Sitzung, das datenabhängig sei, zu betonen. «Aber wir alle stimmen auch darin überein, dass wir uns noch in einem restriktiven Bereich befinden,» merkte er an. Zinsen gelten dann als restriktiv, wenn sie eine Volkswirtschaft bremsen. Die EZB sei fast am Ziel. Für Cipollone trifft daher zu: «Je näher man an das Ziel kommt, umso weniger muss man restriktiv bleiben.»