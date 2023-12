Zum Franken büsste der Euro über den Freitag wieder an Terrain ein. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zuletzt bei 0,9483 nach 0,9527 noch am frühen Morgen. Das USD/CHF-Paar wurde derweil am späten Abend bei 0,8700 gehandelt nach 0,8674 am frühen Morgen.