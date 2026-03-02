Der Iran zählt zu den wichtigen Energieproduzenten der Welt und liegt gegenüber der ölreichen Arabischen Halbinsel an der Strasse von Hormus. Durch diese Meerenge fliessen rund 20 Prozent des weltweiten Ölangebots. Seit Samstag sind Öl-, Gas- und andere Lieferungen durch die Passage unterbrochen; Hunderte Schiffe lagen am Sonntag vor Anker.